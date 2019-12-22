Чинного президента Афганістану визнали переможцем виборів

У Афганістані оголосили результати президентських виборів, які відбулися 28 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, за даними Незалежної виборчої комісії Афганістану, перемогу на виборах здобув чинний президент країни Ашраф Гані, який отримав підтримку 50,64% виборців. За його головного конкурента Абдуллу Абдуллу проголосували 39,52% афганців. Такий результат дозволив Гані уникнути проведення другого туру.

Зазначається, що результати виборів є неостаточними, адже учасники виборів мають право опротестувати їх. Зокрема, представник Абдулли вже заявив, що вважає вибори сфальсифікованими та буде оскаржувати результати. Офіційні результати вибрів буде підведено лише після розгляду скарг.

Планувалося, що вибори будуть найбільш чесними та прозорими в історії Афганістану. Під час голосування використовувалися біометричні пристрої, які повинні були унеможливити повторне голосування громадян.

Нагадаємо, що під час проведення виборів в Афганістані бойовики терористичної організації "Талібан" викрали 15 членів виборчої комісії та спостерігачів в провінції Парван. Місцева влада повідомляла, що старійшини племен виступили посередниками у переговорах щодо звільнення викрадених членів виборчої комісії.