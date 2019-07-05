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Діючий уряд готує проект держбюджету-2020


За Бюджетним кодексом уряд повинен подати проект бюджету до 15 вересня

Діючий Кабінет міністрів буде готовий внести 15 вересня до Верховної ради проект держбюджету на 2020 рік. Про це віце-прем'єр-міністр Павло Розенко сказав журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

Як за значив Розенко, дії уряду будуть залежати від того, коли сформується коаліція, наскільки швидко коаліція зможе організувати роботу нової Верховної ради і наскільки швидко коаліція зможе затвердити новий склад уряду.

"Тому ми зробимо все необхідне для того, щоб підготувати свої пропозиції для держбюджету на 2020 рік. А хто буде його вносити або новий уряд - новий проект бюджету, або ще нам доведеться це робити. Ми будемо готові це зробити 15 вересня", - сказав він.

У той же час він висловив сподівання, що перехідний процес в державі не затягнеться, і до 15 вересня запрацює новий парламент, і новий уряд вступить в повноваження.

Нагадаємо, згідно Бюджетним кодексом, Кабінет міністрів повинен подати до Ради проект закону про державний бюджет України на наступний рік.

Відзначимо, у травні Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної ради бюджетну резолюцію на 2019-2021 роки.

Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

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