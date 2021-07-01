Діяв з 2020 року: у Литві скасували карантин

Маски не потрібні під час заняття спортом або на вулиці. Вони все ще будуть обов'язковими в закритих приміщеннях, включаючи торгові центри, громадський транспорт, загальні приміщення в офісах і під час зборів.

Всі жителі можуть перебувати як в приміщенні, так і на літніх терасах закладів громадського харчування - досі всередині обслуговували тільки власників "паспорта можливостей". Без обмеження працюють різні місця проведення дозвілля та розваг.

Згідно з новими послабленнями, можуть працювати нічні клуби, інші місця розваг, тоталізатори і казино, важливо дотримуватися дистанції. Більше не обмежують кількість відвідувачів лазень і басейнів.

Під час занять з дітьми в приміщенні може перебувати не більше 30 дітей - це стосується і дитячих таборів.