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Діяв з 2020 року: у Литві скасували карантин

Автор: Анастасія Рокитна

Карантин, що діє в Литві з листопада 2020 року в рамках заходів по боротьбі з пандемією, скасований. Кабінет міністрів країни скасував карантин через поліпшення епідемічної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Delfi.

Маски не потрібні під час заняття спортом або на вулиці. Вони все ще будуть обов'язковими в закритих приміщеннях, включаючи торгові центри, громадський транспорт, загальні приміщення в офісах і під час зборів.

Всі жителі можуть перебувати як в приміщенні, так і на літніх терасах закладів громадського харчування - досі всередині обслуговували тільки власників "паспорта можливостей". Без обмеження працюють різні місця проведення дозвілля та розваг.

Згідно з новими послабленнями, можуть працювати нічні клуби, інші місця розваг, тоталізатори і казино, важливо дотримуватися дистанції. Більше не обмежують кількість відвідувачів лазень і басейнів.

Під час занять з дітьми в приміщенні може перебувати не більше 30 дітей - це стосується і дитячих таборів.

Нагадаємо, у Литві всіх хворих коронавірусом перевірятимуть на штам "Дельта".

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