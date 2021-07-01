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Действовал с 2020 года: в Литве отменили карантин

Автор: Анастасия Рокитна

Карантин, действующий в Литве с ноября 2020 года в рамках мер по борьбе с пандемией, отменен. Кабинет министров страны отменил карантин из-за улучшения эпидемической ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Delfi.

Маски не нужны во время занятия спортом или на улице. Они все еще будут обязательными в закрытых помещениях, включая торговые центры, общественный транспорт, общие помещения в офисах и во время собраний.

Все жители могут находиться как в помещении, так и на летних террасах заведений общепита - до сих пор внутри обслуживали только владельцев "паспорта возможностей". Без ограничения работают разные места проведения досуга и развлечений.

Согласно новым послаблениям, могут работать ночные клубы, другие места развлечений, тотализаторы и казино, важно соблюдать дистанцию. Больше не ограничивают число посетителей бань и бассейнов.

Во время занятий с детьми в помещении может находиться не больше 30 детей - это касается и детских лагерей.

Напомним, в Литве всех заболевших коронавирусом будут проверять на штамм "Дельта".

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