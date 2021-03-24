Україна поскаржилася США на звіт Ірану по катастрофі МАУ

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін поскаржився спецпредставнику Держдепу США з питань Ірану Роберту Маллі на технічний звіт по розслідуванню катастрофи МАУ . Розмова представників України та США відбулася сьогодні.

Єнін розповів представнику США, що розслідування катастрофи МАУ було проведене Іраном неналежним чином, тому звіт не відображає низку важливих фактів. Він також вказав на те, що Іран зобов'язаний забезпечити неупереджене судочинство.

Маллі у відповідь заявив про готовність залучити необхідну підтримку компетентних органів США для притягнення Ірану до відповідальності за знищення українського літака у січні 2020 року.

Літак рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерану 8 січня 2020 року. У своєму фінальному технічному звіті Тегеран заявив, що літак було знищено через помилку оператора протиповітряної оборони. Іранська сторона стверджує, що літак був випадково визначений як "ворожа ціль".