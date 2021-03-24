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Україна поскаржилася США на звіт Ірану по катастрофі МАУ

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 18:43
Україна поскаржилася США на звіт Ірану по катастрофі МАУ Фото: Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін поскаржився спецпредставнику Держдепу США з питань Ірану Роберту Маллі на технічний звіт по розслідуванню катастрофи МАУ. Розмова представників України та США відбулася сьогодні.

Про це повідомила прес-служба МЗС України.

Єнін розповів представнику США, що розслідування катастрофи МАУ було проведене Іраном неналежним чином, тому звіт не відображає низку важливих фактів. Він також вказав на те, що Іран зобов'язаний забезпечити неупереджене судочинство.

Маллі у відповідь заявив про готовність залучити необхідну підтримку компетентних органів США для притягнення Ірану до відповідальності за знищення українського літака у січні 2020 року.

Літак рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерану 8 січня 2020 року. У своєму фінальному технічному звіті Тегеран заявив, що літак було знищено через помилку оператора протиповітряної оборони. Іранська сторона стверджує, що літак був випадково визначений як "ворожа ціль".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував технічний звіт Ірану, наголосивши, що Тегеран не врахував зауваження Києва. Він назвав цей звіт цинічною спробою приховати істинні причини катастрофи МАУ.

У Міністерстві закордонних справ України також заявили, що технічний звіт не відповідає міжнародним конвенціям.

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