RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дейнеко побывал в районе Бахмута: обсудил с пограничниками обстановку и обеспечение

Фото: глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко побывал на позициях пограничников, которые защищают Украину на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Дейнеко посетил подразделения Луганского пограничного отряда, во главе которого он держал оборону от противника в 2014 году.

"Я рад, что мой родной Луганский пограничный отряд, многострадалльный, но проявляет себя, как и должен проявлять", - сказал он.

Глава Госпогранслужбы обсудил с бойцами важнейшие вопросы - обстановку, обеспечение, вооруженность. Он поинтересовался, какие проблемные вопросы возникают у защитников города, окрестившего за несгибаемость "Фортеця Бахмут", а также заверил, что потребности военных в районах боевых действий обеспечиваются в приоритетном порядке.

Дейнеко также отметил самых смелых бойцов страны из Луганского и Краматорского отрядов государственными и ведомственными наградами.

"Я горжусь вами, горжусь тем, что сегодня Государственная пограничная служба является образцом. И во время каждого заседания Ставки главнокомандующего президент искренне благодарит вас за службу. И у меня есть возможность передать вам эти слова", - добавил глава Госпогранслужбы.

Напомним, в Минобороны сообщали, что россияне усиливают наступление на востоке, в том числе и на Бахмутском направлении, там продолжаются тяжелые бои.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что оккупанты, пытаясь захватить Бахмут, терпят большие потери и не считают своих людей. Число погибших со стороны противника уходит на тысячи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутГосударственная пограничная служба