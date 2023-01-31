Дейнеко побывал в районе Бахмута: обсудил с пограничниками обстановку и обеспечение

Дейнеко посетил подразделения Луганского пограничного отряда, во главе которого он держал оборону от противника в 2014 году.

"Я рад, что мой родной Луганский пограничный отряд, многострадалльный, но проявляет себя, как и должен проявлять", - сказал он.

Глава Госпогранслужбы обсудил с бойцами важнейшие вопросы - обстановку, обеспечение, вооруженность. Он поинтересовался, какие проблемные вопросы возникают у защитников города, окрестившего за несгибаемость "Фортеця Бахмут", а также заверил, что потребности военных в районах боевых действий обеспечиваются в приоритетном порядке.

Дейнеко также отметил самых смелых бойцов страны из Луганского и Краматорского отрядов государственными и ведомственными наградами.

"Я горжусь вами, горжусь тем, что сегодня Государственная пограничная служба является образцом. И во время каждого заседания Ставки главнокомандующего президент искренне благодарит вас за службу. И у меня есть возможность передать вам эти слова", - добавил глава Госпогранслужбы.

Напомним, в Минобороны сообщали, что россияне усиливают наступление на востоке, в том числе и на Бахмутском направлении, там продолжаются тяжелые бои.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что оккупанты, пытаясь захватить Бахмут, терпят большие потери и не считают своих людей. Число погибших со стороны противника уходит на тысячи.

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