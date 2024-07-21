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Некоторым журналистам из России запретили освещать Олимпиаду: среди них могли быть шпионы

Фото: некоторым журналистам из России запретили освещать Олимпиаду (olympics com)
Автор: Наталья Юрченко

Франция запретила некоторым российским журналистам освещать Олимпийские игры. В Париже не исключили, что среди них могли быть шпионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в интервью Le Journal du Dimanche.

Он подчеркнул, что Франция допустила присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете.

"Мы отказали большому количеству "журналистов", утверждавших, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете. Мы исходим из принципа осторожности", - сказал он.

В общей сложности Франция проверила 960 тысяч досье в допуске к работе на Олимпиаду. Отказ получили 4 340 человек. Среди них волонтеры, работники стадионов, а также члены спортивных делегаций. В ответ на вопрос о том, удалось ли обнаружить среди них шпионов, глава МВД Франции заявил, что их оказалось менее сотни.

"Россия, Беларусь, а также другие страны, список которых я не буду раскрывать", - добавил Дарманен.

Французский министр не верит, что шпионы могли организовать теракт, но он допустил, что потенциальные шпионы могли получить доступ к местным сетям для проведения кибератак.

 

Олимпиада-2024

Летние Олимпийские игры стартуют в Париже 26 июля. На Олимпиаде будут представлены 32 вида спорта.

Франция готовилась к проведению Олимпиады, в частности, значительно усиливала безопасность в Париже и всей стране.

Украина также будет представлена на Олимпиаде. Кто из украинских спортсменов поедет в Париж - узнайте в материале РБК-Украина.

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