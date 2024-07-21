Некоторым журналистам из России запретили освещать Олимпиаду: среди них могли быть шпионы

Франция запретила некоторым российским журналистам освещать Олимпийские игры. В Париже не исключили, что среди них могли быть шпионы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в интервью Le Journal du Dimanche.
Он подчеркнул, что Франция допустила присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете.
"Мы отказали большому количеству "журналистов", утверждавших, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете. Мы исходим из принципа осторожности", - сказал он.
В общей сложности Франция проверила 960 тысяч досье в допуске к работе на Олимпиаду. Отказ получили 4 340 человек. Среди них волонтеры, работники стадионов, а также члены спортивных делегаций. В ответ на вопрос о том, удалось ли обнаружить среди них шпионов, глава МВД Франции заявил, что их оказалось менее сотни.
"Россия, Беларусь, а также другие страны, список которых я не буду раскрывать", - добавил Дарманен.
Французский министр не верит, что шпионы могли организовать теракт, но он допустил, что потенциальные шпионы могли получить доступ к местным сетям для проведения кибератак.
Летние Олимпийские игры стартуют в Париже 26 июля. На Олимпиаде будут представлены 32 вида спорта.
Франция готовилась к проведению Олимпиады, в частности, значительно усиливала безопасность в Париже и всей стране.
Украина также будет представлена на Олимпиаде. Кто из украинских спортсменов поедет в Париж - узнайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.