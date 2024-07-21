Деяким журналістам з Росії заборонили висвітлювати Олімпіаду: серед них могли бути шпигуни

Він наголосив, що Франція допустила присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті.

"Ми відмовили великій кількості "журналістів", які стверджували, що хочуть висвітлювати Ігри. З іншого боку, ми допустили присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті. Ми виходимо з принципу обережності", - сказав він.

Загалом Франція перевірила 960 тисяч досьє у допуску до роботи на Олімпіаду. Відмову отримали 4 340 осіб. Серед них волонтери, працівники стадіонів, а також члени спортивних делегацій. У відповідь на питання про те, чи вдалося виявити серед них шпигунів, глава МВС Франції заявив, що їх виявилося менш як сотня.

"Росія, Білорусь, а також інші країни, список яких я не розкриватиму", - додав Дарманен.

Французький міністр не вірить, що шпигуни могли організувати якийсь теракт, але він допустив, що потенційні шпигуни могли отримати доступ до місцевих мереж для проведення кібератак.