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Деяким журналістам з Росії заборонили висвітлювати Олімпіаду: серед них могли бути шпигуни

Фото: деяким журналістам з Росії заборонили висвітлювати Олімпіаду (olympics com)
Автор: Наталія Юрченко

Франція заборонила деяким російським журналістам висвітлювати Олімпійські ігри. У Парижі не заперечили, що серед них могли бути шпигуни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

Він наголосив, що Франція допустила присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті.

"Ми відмовили великій кількості "журналістів", які стверджували, що хочуть висвітлювати Ігри. З іншого боку, ми допустили присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті. Ми виходимо з принципу обережності", - сказав він.

Загалом Франція перевірила 960 тисяч досьє у допуску до роботи на Олімпіаду. Відмову отримали 4 340 осіб. Серед них волонтери, працівники стадіонів, а також члени спортивних делегацій. У відповідь на питання про те, чи вдалося виявити серед них шпигунів, глава МВС Франції заявив, що їх виявилося менш як сотня.

"Росія, Білорусь, а також інші країни, список яких я не розкриватиму", - додав Дарманен.

Французький міністр не вірить, що шпигуни могли організувати якийсь теракт, але він допустив, що потенційні шпигуни могли отримати доступ до місцевих мереж для проведення кібератак.

 

Олімпіада-2024

Літні Олімпійські ігри стартують у Парижі 26 липня. На Олімпіаді будуть представлені 32 види спорту.

Франція готувалася до проведення Олімпіади, зокрема значно посилювала безпеку у Парижі та всій країні.

Україна також буде представлена на Олімпіаді. Хто з українських спортсменів поїде у Париж - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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