Деяким журналістам з Росії заборонили висвітлювати Олімпіаду: серед них могли бути шпигуни

Франція заборонила деяким російським журналістам висвітлювати Олімпійські ігри. У Парижі не заперечили, що серед них могли бути шпигуни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.
Він наголосив, що Франція допустила присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті.
"Ми відмовили великій кількості "журналістів", які стверджували, що хочуть висвітлювати Ігри. З іншого боку, ми допустили присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті. Ми виходимо з принципу обережності", - сказав він.
Загалом Франція перевірила 960 тисяч досьє у допуску до роботи на Олімпіаду. Відмову отримали 4 340 осіб. Серед них волонтери, працівники стадіонів, а також члени спортивних делегацій. У відповідь на питання про те, чи вдалося виявити серед них шпигунів, глава МВС Франції заявив, що їх виявилося менш як сотня.
"Росія, Білорусь, а також інші країни, список яких я не розкриватиму", - додав Дарманен.
Французький міністр не вірить, що шпигуни могли організувати якийсь теракт, але він допустив, що потенційні шпигуни могли отримати доступ до місцевих мереж для проведення кібератак.
Літні Олімпійські ігри стартують у Парижі 26 липня. На Олімпіаді будуть представлені 32 види спорту.
Франція готувалася до проведення Олімпіади, зокрема значно посилювала безпеку у Парижі та всій країні.
Україна також буде представлена на Олімпіаді. Хто з українських спортсменів поїде у Париж - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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