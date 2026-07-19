Некоторым украинцам выплачивают пенсию в размере 60% от зарплаты: кто имеет на нее право

Некоторые украинцы могут рассчитывать на пенсию в размере 60% от зарплаты, тогда как большинство получают около 30% дохода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Пенсионного фонда.

Кому начисляют пенсию в размере 60% от зарплаты

В Пенсионном фонде объяснили, что на особый расчет пенсии могут рассчитывать работавшие на государственной службе граждане. Такое право предусмотрено законом "О госслужбе" от 10 декабря 2015 г. № 889, а порядок начисления выплат прописан в законе "Об общеобязательном госпенсионном страховании".

Пенсию госслужащим назначают со дня обращения человека, но не раньше появления права на него. Размер выплаты составляет 60% от суммы зарплаты, в которую входят все виды оплаты труда, с которых уплачивались взносы на общеобязательное государственное соцстрахование.

Если к моменту оформления пенсии человек уже не работал госслужащим, выплату рассчитают по зарплате действующего работника аналогичной должности и ранга на последнем месте службы. К расчету также прибавят все виды оплаты труда, по которым уплачены взносы в Пенсионный фонд.

В фонде напомнили, что госслужащим, оформившим пенсию раньше, ее начисляли иначе - в размере 90% от зарплаты. Поэтому выходящие на пенсию сейчас получают по закону на 30% меньше, чем их коллеги, которые оформили выплаты раньше.

На каких условиях назначают пенсию госслужащим

Пенсию для госслужащих назначают, если по состоянию на 1 мая 2016 года человек соответствовал одному из следующих условий:

имела не менее 10 лет страхового стажа на должностях соответствующих категорий госслужбы, определенных законом № 3723, и на указанную дату занимала должность государственного служащего;

имела не менее 20 лет страхового стажа в должностях государственной службы, независимо от того, работала на этом посту по состоянию на 1 мая 2016 года.

Выплаты назначаются также при условии, что у человека есть страховой стаж, необходимый для минимальной пенсии по возрасту, и необходимый стаж государственной службы:

мужчинам старше 62 лет;

женщинам, достигшим пенсионного возраста в соответствии со статьей 26 закона "Об общеобязательном госпенсионном страховании".

В зарплату госслужащего, которую учитывают при расчете пенсии, входят как стали, так и переменные выплаты:

должностной оклад;

надбавка за ранг;

надбавка за выслугу лет;

месячная или квартальная премия;

компенсация за дополнительную погрузку или вакантную должность;

помощь во время оплачиваемого отпуска;

материальная помощь на социально-бытовые вопросы;

другие доплаты, предусмотренные законодательством.

Надбавки за ранг государственного служащего выплачивают в следующих размерах: