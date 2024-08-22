В некоторых реках Украины существенно не хватает воды: где ситуация самая плохая

В каких реках уровень воды был меньше нормы

Согласно сообщению учреждения, оценка водности основных рек Украины за 15 дней августа 2024 года (в створах действующих гидрологических постов) была выполнена с целью оценки наступления (вероятности наступления) маловодия (гидрологической засухи) на реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения нашей страны.

Так, сложная гидрологическая ситуация отмечалась:

на Южном Буге (пост Подгорье)

на его притоке - реке Синюха (Николаевская область)

на реке Тетерев (пост Житомир) в суббассейне Среднего Днепра

на верхних участках реки Уборть (притоке Припяти в Житомирской области) - там средние расходы воды за первую половину августа оказались ниже значения экологических расходов воды, что является критическим для функционирования экосистем рек

Между тем маловодие установилось на Южном Буге (в створах постов Подгорье и Александровка), где водность за первые 15 дней августа составляла 15-18% нормы августа и нормы самого маловодного месяца.

Удерживалось маловодие (12-19% нормы августа и 12-28% самого маловодного месяца):

на нижнем участке реки Синюха (в бассейне Южного Буга)

на верхнем участке реки Уборть (притоке Припяти в Житомирской области)

на устьевом участке реки Рось (притоке Среднего Днепра в Киевской области)

Близкой к критериям маловодия (23-27%) водность наблюдалась:

на реке Припять (в створе гидропоста Любязь)

на реке Ворскла (в суббассейне Среднего Днепра)

на реке Орель (в суббассейне Нижнего Днепра)

по боковому притоку в Кременчугское водохранилище

Значительно меньше нормы (32-48%) водность наблюдалась:

по боковому притоку в Каменское и Днепровское водохранилища

на притоке Припяти - реке Стоход (пост Любешов)

на реках Тетерев, Сула и Псел (в суббасейне Среднего Днепра)

на реке Самара (в суббассейне Нижнего Днепра)

на реке Прут (пост Черновцы)

Наконец меньше нормы (52-80%) водность отмечалась:

на устьевом участке Припяти

на устьевом участке Десны (пост Летки)

на ее притоке - реке Сейм (пост Мутин)

на реках Случь и Горынь (притоках Припяти)

на участке Северского Донца "Чугуев-Змиев"

на Южном Буге (возле Тростянчика)

на его притоке - реке Ингул

на участке Дуная "Рени-Измаил"

на Днестре (пост Залещики)

по притоку в Днестровское водохранилище

на реках Тиса, Латорица и Уж (в суббассейне Тисы)

Оперативную оценку водности основных рек Украины выполнил Укргидрометцентр (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В каких реках уровень воды был близок к норме

Близкой к норме (81-102%) водность наблюдалась:

на участке Десны "Разлеты-Чернигов"

на Верхнем Днепре (пост Неданчичи)

по притоку в Киевское водохранилище

на Западном Буге (пост Каменка Бужская)

на Днестре (пост Галич)

на притоке Припяти - реке Стырь (пост Луцк)

В каких реках уровень воды был больше нормы

Больше нормы (136%) водность в первой половине августа 2024 года наблюдалась на притоке Днестра - реке Стрый во Львовской области.

В то же время, на реке Ингулец (пост Кривой Рог) в суббассейне Нижнего Днепра водность на протяжении 15 первых дней текущего месяца составляла 296% нормы.