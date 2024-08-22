В некоторых реках Украины существенно не хватает воды: где ситуация самая плохая

Уровень воды в некоторых реках Украины существенно упал еще в первые летние месяцы. Учитывая жаркую погоду, которая до сих пор держится в большинстве регионов, а также военные вызовы сегодняшних дней, Укргидрометцентр выполнил оценку водности основных "артерий" нашего государства за первую половину августа.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра рассказывает, в каких реках нашей страны воды сейчас существенно не хватает, а где - наоборот, слишком много.
Согласно сообщению учреждения, оценка водности основных рек Украины за 15 дней августа 2024 года (в створах действующих гидрологических постов) была выполнена с целью оценки наступления (вероятности наступления) маловодия (гидрологической засухи) на реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения нашей страны.
Так, сложная гидрологическая ситуация отмечалась:
Между тем маловодие установилось на Южном Буге (в створах постов Подгорье и Александровка), где водность за первые 15 дней августа составляла 15-18% нормы августа и нормы самого маловодного месяца.
Удерживалось маловодие (12-19% нормы августа и 12-28% самого маловодного месяца):
Близкой к критериям маловодия (23-27%) водность наблюдалась:
Значительно меньше нормы (32-48%) водность наблюдалась:
Наконец меньше нормы (52-80%) водность отмечалась:
Оперативную оценку водности основных рек Украины выполнил Укргидрометцентр (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Близкой к норме (81-102%) водность наблюдалась:
Больше нормы (136%) водность в первой половине августа 2024 года наблюдалась на притоке Днестра - реке Стрый во Львовской области.
В то же время, на реке Ингулец (пост Кривой Рог) в суббассейне Нижнего Днепра водность на протяжении 15 первых дней текущего месяца составляла 296% нормы.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины и где именно можно отдохнуть у водоемов.
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