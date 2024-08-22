У деяких річках України суттєво бракує води: де ситуація найгірша

В яких річках рівень води був менший за норму

Згідно з повідомленням установи, оцінку водності основних річок України за 15 днів серпня 2024 року (у створах діючих гідрологічних постів) було виконано з метою оцінювання настання (ймовірності настання) маловоддя (гідрологічної посухи) на річках, гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення нашої країни.

Так, складна гідрологічна ситуація відмічалась:

на Південному Бузі (пост Підгір'я)

на його притоці - річці Синюха (Миколаївська область)

на річці Тетерів (пост Житомир) у суббасейні Середнього Дніпра

на верхніх ділянках річки Уборть (притоці Прип'яті у Житомирській області) - там середні витрати води за першу половину серпня виявилися нижчими за значення екологічних витрат води, що є критичним для функціонування екосистем річок

Тим часом маловоддя встановилось на Південному Бузі (у створах постів Підгір'я та Олександрівка), де водність за перші 15 днів серпня становила 15-18% норми серпня та норми наймаловоднішого місяця.

Утримувалося маловоддя (12-19% норми серпня та 12-28% наймаловоднішого місяця):

на нижній ділянці річки Синюха (у басейні Південного Бугу)

на верхній ділянці річки Уборть (притоці Прип'яті у Житомирській області)

на пригирловій ділянці річки Рось (притоці Середнього Дніпра у Київській області)

Близькою до критеріїв маловоддя (23-27%) водність спостерігалася:

на річці Прип'ять (у створі гідропоста Люб'язь)

на річці Ворскла (у суббасейні Середнього Дніпра)

на річці Оріль (у суббасейні Нижнього Дніпра)

по бічному припливу до Кременчуцького водосховища

Значно меншою за норму (32-48%) водність спостерігалася:

по бічному припливу до Кам'янського та Дніпровського водосховищ

на притоці Прип'яті - річці Стохід (пост Любешів)

на річках Тетерів, Сула та Псел (у суббасейні Середнього Дніпра)

на річці Самара (у суббасейні Нижнього Дніпра)

на річці Прут (пост Чернівці)

Насамкінець меншою за норму (52-80%) водність відмічалась:

на пригирловій ділянці Прип'яті

на пригирловій ділянці Десни (пост Літки)

на її притоці - річці Сейм (пост Мутин)

на річках Случ і Горинь (притоках Прип'яті)

на ділянці Сіверського Дінця "Чугуїв-Зміїв"

на Південному Бузі (біля Тростянчика)

на його притоці - річці Інгул

на ділянці Дунаю "Рені-Ізмаїл"

на Дністрі (пост Заліщики)

по припливу до Дністровського водосховища

на річках Тиса, Латориця та Уж (у суббасейні Тиси)

Оперативну оцінку водності основних річок України виконав Укргідрометцентр (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В яких річках рівень води був близьким до норми

Близькою до норми (81-102%) водність спостерігалася:

на ділянці Десни "Розльоти-Чернігів"

на Верхньому Дніпрі (пост Неданчичі)

по припливу до Київського водосховища

на Західному Бузі (пост Кам'янка Бузька)

на Дністрі (пост Галич)

на притоці Прип'яті - річці Стир (пост Луцьк)

В яких річках рівень води був більшим за норму

Більшою за норму (136%) водність у першій половині серпня 2024 року спостерігалася на притоці Дністра - річці Стрий у Львівській області.

Водночас на річці Інгулець (пост Кривий Ріг) у суббасейні Нижнього Дніпра водність впродовж 15 перших днів поточного місяця складала 296% норми.