У деяких річках України суттєво бракує води: де ситуація найгірша

Рівень води у деяких річках України суттєво впав ще впродовж перших літніх місяців. З огляду на спекотну погоду, що досі тримається у більшості регіонів, а також воєнні виклики сьогодення, Укргідрометцентр виконав оцінку водності основних "артерій" нашої держави за першу половину серпня.
РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру розповідає, в яких річках нашої країни води зараз суттєво бракує, а де - навпаки забагато.
Згідно з повідомленням установи, оцінку водності основних річок України за 15 днів серпня 2024 року (у створах діючих гідрологічних постів) було виконано з метою оцінювання настання (ймовірності настання) маловоддя (гідрологічної посухи) на річках, гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення нашої країни.
Так, складна гідрологічна ситуація відмічалась:
Тим часом маловоддя встановилось на Південному Бузі (у створах постів Підгір'я та Олександрівка), де водність за перші 15 днів серпня становила 15-18% норми серпня та норми наймаловоднішого місяця.
Утримувалося маловоддя (12-19% норми серпня та 12-28% наймаловоднішого місяця):
Близькою до критеріїв маловоддя (23-27%) водність спостерігалася:
Значно меншою за норму (32-48%) водність спостерігалася:
Насамкінець меншою за норму (52-80%) водність відмічалась:
Оперативну оцінку водності основних річок України виконав Укргідрометцентр (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Близькою до норми (81-102%) водність спостерігалася:
Більшою за норму (136%) водність у першій половині серпня 2024 року спостерігалася на притоці Дністра - річці Стрий у Львівській області.
Водночас на річці Інгулець (пост Кривий Ріг) у суббасейні Нижнього Дніпра водність впродовж 15 перших днів поточного місяця складала 296% норми.
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