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В Киеве ухудшилось качество воздуха после атаки: в каком районе

Фото: в Киеве ухудшилось качество воздуха после атаки РФ (kyiv.dsns.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

После массированной ночной атаки России 17 июня в Киеве зафиксировали локальное ухудшение качества воздуха. В частности в районах, где возникли пожары.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минприроды.

По данным Департамента защиты окружающей среды КГГА, на правом берегу столицы ситуация стабильная - уровень загрязнения низкий, индекс качества воздуха (AQI) колеблется в пределах 23-33, радиационный фон - в норме.

На левом берегу, особенно в Дарницком районе, уровень загрязнения выше - AQI достиг 80. Причина - повышенная концентрация мелкодисперсной пыли (ТЧ2.5 и ТЧ10) после обстрелов и пожаров.

По информации платформы "Киев Цифровой", большинство районов города имеют удовлетворительные показатели воздуха. В то же время жителей просят быть осторожными, особенно в районах с повышенным уровнем загрязнения.

До стабилизации ситуации киевлянам рекомендуют:

  • по возможности меньше находиться на улице,
  • не проветривать помещения,
  • поддерживать водный баланс,
  • включать очиститель воздуха, если он есть.

В Миндовкилле отметили, что особенно эти меры важны для людей с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

 

Обстрел Киева 17 июня

Россия осуществила очередную массированную ракетно-пушечную атаку на Киев. Вечером столицу атаковали "Шахеды", а посреди ночи российская армия запустила ракеты. Одно из попаданий полностью разрушило подъезд девятиэтажки в Соломенском районе Киева.

КГВА сообщила утром о 14 погибших, но точное количество жертв будет известно только после того, когда разберут все завалы и завершатся спасательные работы.

Также мэр столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении еще одной многоэтажки в Соломенском районе.

РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

Ночью противовоздушная оборона обезвредила 428 беспилотников и ракет из 472, запущенных по Украине: попадание противника зафиксировали в 10 локациях, падение обломков - в 34-х. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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