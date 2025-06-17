В Киеве ухудшилось качество воздуха после атаки: в каком районе

После массированной ночной атаки России 17 июня в Киеве зафиксировали локальное ухудшение качества воздуха. В частности в районах, где возникли пожары.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минприроды.
По данным Департамента защиты окружающей среды КГГА, на правом берегу столицы ситуация стабильная - уровень загрязнения низкий, индекс качества воздуха (AQI) колеблется в пределах 23-33, радиационный фон - в норме.
На левом берегу, особенно в Дарницком районе, уровень загрязнения выше - AQI достиг 80. Причина - повышенная концентрация мелкодисперсной пыли (ТЧ2.5 и ТЧ10) после обстрелов и пожаров.
По информации платформы "Киев Цифровой", большинство районов города имеют удовлетворительные показатели воздуха. В то же время жителей просят быть осторожными, особенно в районах с повышенным уровнем загрязнения.
До стабилизации ситуации киевлянам рекомендуют:
В Миндовкилле отметили, что особенно эти меры важны для людей с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Россия осуществила очередную массированную ракетно-пушечную атаку на Киев. Вечером столицу атаковали "Шахеды", а посреди ночи российская армия запустила ракеты. Одно из попаданий полностью разрушило подъезд девятиэтажки в Соломенском районе Киева.
КГВА сообщила утром о 14 погибших, но точное количество жертв будет известно только после того, когда разберут все завалы и завершатся спасательные работы.
Также мэр столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении еще одной многоэтажки в Соломенском районе.
РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.
Ночью противовоздушная оборона обезвредила 428 беспилотников и ракет из 472, запущенных по Украине: попадание противника зафиксировали в 10 локациях, падение обломков - в 34-х. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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