В некоторых населенных пунктах Молдавии тоже исчезла электроэнергия: что известно

"Молдова перестала получать электроэнергию из Румынии. Об этом свидетельствуют онлайн данные на сайте оператора энергосети Moldelectrica. Прекращение поставок произошло 15 ноября около 16:40", - говорится в сообщении.

Судя по онлайн данным на сайте предприятия, высоковольтная линия Исакча - Вулканешты - МГРЭС перестала функционировать. Это главная ЛЭП, которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.

Молдавские СМИ сообщают, что отключения электроэнергии ожидаются по всей Молдове. Кроме того, в Кишиневе на фоне отключений света остановилась работа электротранспорта, в том числе троллейбусов.

По словам министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спина, одна из линий электропередачи, обеспечивающая поступление электроэнергии из Румынии в Молдову, автоматически отключилась из-за сегодняшнего ракетного обстрела Украины российскими войсками.

"Отмечаю, что линии не повреждены, а отключились автоматически, для безопасности. Moldelectrica работает над восстановлением электроснабжения", - добавил министр и пообещал держать граждан в курсе.