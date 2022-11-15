У деяких населених пунктах Молдови теж зникла електроенергія: що відомо

"Молдова припинила отримувати електроенергію з Румунії. Про це свідчать онлайн дані на сайті оператора енергомережі Moldelectrica. Припинення постачання сталося 15 листопада близько 16:40", - йдеться у повідомленні.

Судячи з онлайн даних на сайті підприємства, високовольтна лінія Ісакча - Вулканешти - МДРЕС перестала функціонувати. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії.

Молдавські ЗМІ повідомляють про те, що відключення електроенергії очікуються по всій Молдові. Окрім того, у Кишиневі на тлі відключень світла зупинилась робота електротранспорту, зокрема тролейбусів.

За словами міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину, одна з ліній електропередачі, що забезпечує надходження електроенергії з Румунії до Молдови, автоматично відключилася через сьогоднішній ракетний обстріл України російськими військами.

"Наголошую, що лінії не пошкоджені, а відключилися автоматично, для безпеки. Moldelectrica працює над відновленням електропостачання", - додав міністр і пообіцяв тримати громадян у курсі.