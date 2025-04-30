Некоторых медиков могут разбронировать: Минздрав получил запрос от Минобороны

Министерство здравоохранения Украины работает над формированием списков медицинских работников для возможного снятия брони.

Об этом шла речь во время рабочего совещания министра здравоохранения Виктора Ляшко с руководителями областных департаментов здравоохранения.

Ключевой темой обсуждения стало разбронирование специалистов, которых могут привлечь к работе в секторе обороны. Минздрав уже получил соответствующий запрос от Министерства обороны Украины и Командования Медицинских сил ВСУ.

В начале года правительство разрешило бронирование 100% медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Однако для усиления медицинского обеспечения в ВСУ разработали механизм частичного разбронирования - исключительно для тех специалистов, в которых есть потребность на фронте.

Сейчас Минздрав вместе с региональными департаментами здравоохранения проводит консультации для определения конкретного перечня специалистов, которых могут снять с брони для прохождения службы.