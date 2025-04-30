Деяких медиків можуть розбронювати: МОЗ отримало запит від Міноборони

Міністерство охорони здоров’я України працює над формуванням списків медичних працівників для можливого зняття броні.

Про це йшлося під час робочої наради міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з керівниками обласних департаментів охорони здоров’я.

Ключовою темою обговорення стало розбронювання фахівців, яких можуть залучити до роботи в секторі оборони. МОЗ уже отримало відповідний запит від Міністерства оборони України та Командування Медичних сил ЗСУ.

На початку року уряд дозволив бронювання 100% медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Однак для посилення медичного забезпечення у ЗСУ розробили механізм часткового розбронювання - винятково для тих спеціалістів, у яких є потреба на фронті.

Наразі МОЗ разом з регіональними департаментами охорони здоров’я проводить консультації для визначення конкретного переліку фахівців, яких можуть зняти з броні для проходження служби.