Некоторые районы Николаева сегодня могут остаться без воды: что произошло

"Внимание! На насосных станциях водопровода возникла техническая проблема. Поэтому вода в город уже подается с пониженным давлением. Возможно, в отдельных районах вообще будет отсутствовать. Специалисты уже выясняют пути решения, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве из-за повреждения водовода оккупантами поставки пресной воды отсутствуют еще с 12 апреля прошлого года. Хотя в середине мая его частично восстановили, но все равно подавалась только техническая вода.

Добавим, ранее мы писали о проблемах с водоснабжением в Николаеве после вражеских обстрелов, которые повредили осенью насосную станцию "Николаевводоканал".

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