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На протяжении 12 часов у жителей Николаева появится вода, - мэр

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Николаев, Понедельник 02 января 2023 16:24
На протяжении 12 часов у жителей Николаева появится вода, - мэр Фото: вода в Николаеве появится на протяжении 12 часов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В ближайшие 12 часов в домах жителей Николаева начнет появляться вода, процесс заполнения резервуаров уже начался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Друзья, специалисты МКП "Николаевводоканал" уже начали заполнять имеющиеся резервуары водой. Поэтому ориентировочно в течение 12 часов вода будет постепенно подаваться в дома", - отметил Сенкевич.

Ранее мы писали, что в Николаеве остановлена работа всех насосных станций из-за перебоев с электроснабжением.

Также сообщалось, что 31 декабря войска РФ нанесли ракетный удар по областному центру. Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что все жители Николаевской области, пострадавшие от сегодняшней ракетной атаки россиян, получат компенсацию.

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