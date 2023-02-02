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Деякі райони Миколаєва сьогодні можуть залишитися без води: що сталося

Фото: деякі райони Миколаєва сьогодні можуть залишитися без води (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаєві на насосних станціях водопроводу виникла технічна проблема. Через це жителів міста попередили про низький тиск подачі води, а деякі райони взагалі можуть бути без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на "Миколаївводоканал".

"Увага! На насосних станціях водопроводу виникла технічна проблема. Тому вода в місто вже подається з пониженим тиском. Можливо в окремих районах взагалі буде відсутня. Фахівці вже з'ясовують шляхи вирішення, щоб якомога швидше відновити водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Миколаєві через пошкодження водоводу окупантами постачання прісної води відсутнє ще з 12 квітня минулого року. Хоч згодом в середині травня його частково відновили, але все одно подавалась лише технічна вода.

Додамо, раніше ми писали про проблеми з водопостачанням в Миколаєві після через ворожий обстріл, який пошкодив восени насосну станцію "Миколаївводоканал".

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МиколаївВодопостачання