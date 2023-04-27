Будет громко. В Одессе предупредили о плановых взрывах

Фото: в Одессе будут раздаваться плановые взрывы (GettyImages)

Жителей Одессы предупреждают о звуках взрывов. Запланированы работы саперов.

Об этом написал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.