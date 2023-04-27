Будет громко. В Одессе предупредили о плановых взрывах
Фото: в Одессе будут раздаваться плановые взрывы (GettyImages)
Жителей Одессы предупреждают о звуках взрывов. Запланированы работы саперов.
Об этом написал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Специалисты ГСЧС контролируемо уничтожат 3 минометные мины калибра 82 мм и 1 артснаряд калибра 76 мм, которые были обнаружены накануне в селе Краснополевка и в Малиновском районе Одессы.
Ранее мы писали, что российская оккупационная армия ночью, 27 апреля, нанесла ракетный удар по Николаеву с акватории Черного моря.
Напомним, в Одессе загорелась многоэтажка, есть погибшие.
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