Некоторые страны поддержали идею по отправке войск в Украину, - посол Франции

Некоторые страны поддержали идею французского президента Эммануэля Макрона по отправке войск в Украину.
Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Весьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский форум безопасности.
Весьер напомнил, что по мнению Франции, сейчас нет красных линий и не надо воздерживаться от чего-то, даже если будет необходимость в присутствии войск в Украине.
"Мы можем сказать, что это не исключается. Для нас это очень мощный сигнал о том, что мы усиливаем поддержку Украине. Не будем себя сдерживать какими-то пределами", - пояснил посол.
В то же время Вейер добавил, что для Франции в правовом поле Россия является не врагом, а оппонентом, на которого она не собирается нападать.
"Но мы уже готовы сделать все необходимое, чтобы поддержать Украину. Вот что мы пытаемся сделать. Это не что-то согласованное с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем, но есть некоторые страны, которые заинтересовали эти идеи. Это обсуждается", - отметил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.
Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.
Большинство стран не поддержали позицию Макрона. Вдобавок, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом.
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