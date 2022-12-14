Некоторые с глушителями. Ким предупредил о новой возможной волне атаки "Шахедов"

"Еще одна волна мопедов прорывается. Некоторые даже с глушителями… но ничего, наши дежурят", - написал он.

Напомним, сегодня россияне атаковали Киев и Киевскую область иранскими дронами.

Обломки сбитых беспилотников повредили админздание и еще несколько домов в Киеве.

При этом силы ПВО сбили все 13 дронов, которые Россия направила по Украине.

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