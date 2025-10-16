Девальвация гривны откладывается: каким могу быть курс доллара в 2025-2026 годах

Репарационный кредит обеспечит финансовую стабильность

Аналитики ICU отмечают, что в 2026-2027 годах основным источником внешнего финансирования для Украины станет репарационный кредит от ЕС за счет до замороженных российских активов.

По оценкам экспертов, предполагается кредит объемом 140 млрд евро, который позволит правительству покрывать внешние дисбалансы и бюджетный дефицит. В отчете подчеркивается, что это станет критически важной частью новой программы МВФ, которая сейчас формируется.

"Хотя впереди еще долгий процесс согласования формальностей, украинские чиновники уверены, что кредит в конце концов будет утвержден", - говорится в прогнозе ICU.

Девальвация гривны будет постепенной

Как отмечают аналитики, в течение последних 15 месяцев НБУ четко показал, что имеет практически нулевой аппетит к ослаблению гривны.

"Поскольку шансы на получение репарационного кредита достаточно высоки, НБУ будет иметь достаточно ресурсов, чтобы поддерживать неограниченные интервенции на валютном рынке в следующие несколько лет", - говорится в обзоре.

Аналитики ICU улучшили прогноз курса до 42,4грн/доллар в конце 2025 года и 44,5грн/доллар в конце 2026 года.

"Мы убеждены, что рост внешних дисбалансов (без учета внешней помощи) все же заставит НБУ отказаться от де-факто фиксированного обменного курса и начать медленное ослабление гривны", - говорится в обзоре.

Поддержка от МВФ и ЕС

В компании отмечают, что новая программа МВФ потенциально снимет риски финансирования, которые возникли на фоне сокращения бюджетной поддержки со стороны партнеров. Вместе с репарационным кредитом ЕС она станет "опорой финансовой стабильности" для Украины на ближайшие два года.

ICU также подчеркивает, что ожидаемое решение ЕС об использовании обездвиженных российских активов под репарационный кредит может стать сигналом для других доноров и обеспечить уверенность в способности Украины обслуживать долги и удерживать макрофинансовую стабильность.