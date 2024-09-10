В девяти областях Украины запустили выплаты для фермеров: что нужно знать

В Украине запустили выплаты фермерам из девяти областей. Прием заявок в Государственный аграрный реестр будет действовать с 10 по 25 сентября 2024 года.
Какие средства смогут получить аграрии, РБК-Украина сообщает со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия.
В Государственном аграрном реестре начался прием заявок на получение выплат для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Воспользоваться государственной поддержкой могут аграрии из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.
Получить средства могут сельскохозяйственные товаропроизводители (юридические лица независимо от организационно-правовой формы или ФЛП по состоянию на дату подачи заявки), ведущие хозяйственную деятельность на территориях, на которых ведутся (или велись) боевые действия или ТОТ:
Фото: Выплаты можно получить на угодья, засеянные под урожай текущего года (gettyimages.com)
В Минагрополитики отмечают, что бюджетные средства будут предоставляться на безвозвратной основе. Можно получить следующие суммы в расчете на 1 гектар угодий, засеянных (засаженных) сельскохозяйственными культурами под урожай текущего года:
Прием заявок прекращается 25 сентября 2024 года в 18:00.
Минагрополитики проработает сводные сведения от областных комиссий и осуществит до 1 декабря пропорциональное распределение бюджетных средств в разрезе каждого получателя, который утверждается приказом Минагрополитики.
Ранее Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске программы поддержки аграриев. Помощь направят аграриям, работающим в прифронтовых регионах.
В мае правительство приняло решение отсрочить возврат кредитов для аграриев с прифронтовых и оккупированных территорий Украины. Срок погашения кредитов был отложен до 31 декабря 2025 года.
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