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Дитячі табори та санаторії в Києві не відкриються до кінця липня

Новини » Коронавірус     25.06.2020 - 11:53
Дитячі табори та санаторії в Києві не відкриються до кінця липня
Фото: діти в Києві не зможуть відпочити у таборах до серпня (РБК-Україна)

Майже всі табори готуються до можливого відкриття в серпні

До кінця карантину в Києві, який поки продовжено як мінімум до серпня, не будуть відкривати дитячі табори та санаторії. При цьому їх готуватимуть до можливого відкриття після карантину.

Про це повідомила заступник директора Департаменту молоді та спорту КМДА Людмила Панченко, передає прес-служба міської адміністрації.

Повідомляється, що з урахуванням поширення захворюваності на COVID-19 вирішено не відкривати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку до 31 липня. На сьогодні в заміській зоні Києва налічується 8 таких установ.

За словами Панченко, київський "Артек", табори "Сокіл", "Лідер" і "Лісовий", а також комплекс "Антей", санаторій "Хвиля" і заклад оздоровлення та відпочинку "Пуща-Водиця" готуються до відкриття після карантину.

"(Дитячий санаторій, - ред.) "Жовтень", який є підрозділом дочірнього підприємства "Клінічний санаторій "Жовтень" відкриватися у 2020 році не планує", - додала вона.

Після роз'яснень і рекомендацій щодо роботи дитячих таборів від Міністерства охорони здоров'я вищеперелічені установи додатково перевірять.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що дитячі оздоровчі табори в Україні відкриються не раніше 1 липня.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що особисто виступає проти відкриття літніх таборів в цьому році, бо діти можуть підхопити коронавірус і принести його до сім'ї.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Київкарантинсанаториипреступлениялагерь
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