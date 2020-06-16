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Дитячі табори в Україні відкриються не раніше 1 липня

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 13:18
Дитячі табори в Україні відкриються не раніше 1 липня
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Ситуація з COVID-19 залишається досить напруженою

Дитячі оздоровчі табори в Україні відкриються не раніше 1 липня. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на своєму позачерговому засіданні.

Про це повідомляє урядовий портал.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що попри необхідність оздоровити цього літа більше ніж 1,2 млн дітей, більшість з яких є пільговиками, ситуація з COVID-19 залишається досить напруженою.

При цьому він додав, що великою проблемою також є можливі спалахи інших інфекційних хвороб у таборах із-за чого дітей необхідно буде терміново госпіталізувати в лікарні, де безпосередньо працюють з COVID-19.

Також Степанов зазначив, що з-за того, що діти будуть приїжджати з різних регіонів, можливе поширення коронавіруса між областями. До того ж у дитячих таборах перевірки встановили недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм.

"У зв'язку з цим і у зв'язку з погіршенням сьогоднішньої ситуації з епідемією коронавіруса ми вважаємо, що відкриття закладів оздоровлення зараз є передчасним. Водночас ми не виключаємо такого рішення, починаючи з 1 липня, але не раніше", - зазначив міністр.

При цьому Експерт додав, що питання про відкриття дитячих таборів буде розглянуто 22 червня.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко заявляв, що в цьому році не можна відкривати дитячі табори, адже є ризик поширення COVID-19.

Крім того, президент Володимир Зеленський запропонував провести аудит літніх дитячих таборів перед їх відкриттям в цьому році.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України преступлениялагерьМаксим СтепановКоронавірус
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