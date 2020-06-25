Детские лагеря и санатории в Киеве не откроются до конца июля

Фото: дети в Киеве не смогут отдохнуть в лагерях до августа (РБК-Украина)

Почти все лагеря готовятся к возможному открытию в августе

До конца карантина в Киеве, который пока продлен как минимум до августа, не будут открывать детские лагеря и санатории. При этом их будут готовить к возможному открытию после карантина.

Об этом сообщила замдиректора Департамента молодежи и спорта КГГА Людмила Панченко, передает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что с учетом распространения заболеваемости COVID-19 решено не открывать детские учреждения оздоровления и отдыха до 31 июля. На сегодня в загородной зоне Киева насчитывается 8 таких учреждений.

По словам Панченко, киевский "Артек", лагеря "Сокол", "Лидер" и "Лесной", а также комплекс "Антей", санаторий "Хвиля" и учреждение оздоровления и отдыха "Пуща-Водица" готовятся к открытию после карантина.

"(Детский санаторий, - ред.) "Жовтень", который является подразделением дочернего предприятия "Клинический санаторий "Жовтень" открываться в 2020 году не планирует", - добавила она.

После разъяснений и рекомендаций по работе детских лагерей от Министерства здравоохранения вышеперечисленные учреждения дополнительно проверят.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что детские оздоровительные лагеря в Украине откроются не ранее 1 июля.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что лично выступает против открытия летних лагерей в этом году, так как дети могут подхватить коронавирус и принести его в семью.

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Автор: РБК-Украина