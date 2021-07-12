"Дітище радянської епохи" і відмова від Донбасу: що Путін написав у статті про Україну

Росіяни та українці нібито "один народ"

"Росіяни і українці - один народ, єдине ціле. Ці слова - не данина якійсь кон'юнктурі, поточним політичним обставинам. Говорив про це не раз, це моє переконання", - пише Путін.

На його думку, за багато століть в державах виникли "регіональні мовні особливості і говірки". Він також назвав українських класиків Івана Котляревського, Григорія Сковороду і Тараса Шевченка "загальним літературним і культурним надбанням".

"Книги Миколи Гоголя, патріота Росії, уродженця Полтавщини, написані російською мовою, сповнені малоросійськими народними виразами та фольклорними мотивами. Як можна поділити цю спадщину між Росією і Україною? І навіщо це робити?"- зазначив він.

Україна - "дітище радянської епохи"

Путін нагадує, що сучасними державними кордонами Україна зобов'язана саме радянській епосі, оскільки саме під час СРСР до її складу увійшли південно-східні, західні регіони, Буковина і Крим.

"Таким чином, сучасна Україна - цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми знаємо і пам'ятаємо, що в значній мірі вона створювалася за рахунок історичної Росії", - заявив Путін і розкритикував більшовиків за те, що вони довільно нарізали кордони.

Він також зазначає, що Росія "з повагою ставимося до української мови і традицій", а також до прагнення українців "бачити свою державу вільною, безпечною, благополучною".

Про Майдан та його наслідки

У своїй статті російський президент пише, що під час подій 2013-2014 років про інтереси "українського народу не думали" і нібито використали невдоволення людей. Він в черговий раз звинуватив західні країни у втручання в справи України і підкреслив, що державну політику тепер визначає "агресивна русофобія радикальних націоналістів".

Про Донбас

На думку Путіна, українська сторона нібито не хоче повертати окуповані території Донецької та Луганської областей, і в цьому він "все більше переконується".

"Тому що, по-перше, жителі цих регіонів ніколи не приймуть ті порядки, які їм намагалися і намагаються нав'язати силою, блокадою, погрозами", - пише російський президент.

Він не бачить альтернативи мінським угодам, які "дають реальний шанс відновити територіальну цілісність, безпосередньо домовившись з ДНР і ЛНР".

Про відносини з Україною

Москва залишається відкритою для діалогу з Україною і готова обговорювати найскладніші питання.

"Але нам важливо розуміти, що партнер відстоює свої національні інтереси, а не обслуговує чужі, не є зброєю в чиїхось руках для боротьби з нами", - йдеться в статті.

У цьому контексті він згадує проект "анти-Росія", в рамках якого Захід нібито так налаштовує українську політичну систему, щоб при зміні влади була незмінною установка на розділення з Росією. Участь західних партнерів у реалізації ключових реформ Путін називає "зовнішнім управлінням", а саму Україну, на його думку, хочуть нібито перетворити на плацдарм проти РФ.

Про Зеленського

Путін нагадав, що основною передвиборчою обіцянкою українського президента України Володимира Зеленського був мир.

"Основним передвиборчим гаслом чинного президента було досягнення миру. Він на цьому прийшов до влади. Обіцянки виявилися брехнею", - пише Путін.

Він також зазначає, що в мирному врегулюванні на Донбасі за Зеленського нічого не змінилося, а в чомусь ситуація "ще й деградувала".