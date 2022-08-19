Війська РФ завдали п'ять ракетних ударів по Харкову, є жертва

Російські військові під ранок здійснили п'ять ракетних ударів по Харкову. Зокрема, по Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram .

У Київському районі в результаті ракетного удару зруйновано будівлю одного з закладів вищої освіти, в Основ'янському - будівлю цивільного підприємства, в Немишлянському - ракети потрапили у два приватних будинки.

В результаті обстрілу загинула жінка, яка працювала охоронцем в навчальному закладі.

"На місці влучень працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих і масштаб руйнувань уточнюється", - заявив Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні в результаті ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова загинули 17 людей, 42 постраждали. Багато з них похилого віку та з обмеженими можливостями.

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