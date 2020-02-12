У Раді презентували Стратегію реінтеграції ветеранів до мирного життя

Фото: засідання комітету з питань соцполітики (iportal.rada.gov.ua)

Презентація відбулася у ході засідання комітету з питань соцполітики

У комітеті парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбулася презентація Стратегії реінтеграції ветеранів до мирного життя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, документ презентувало Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Стратегія була розроблена з метою повернення ветеранів війни до повноцінного мирного життя.

Глава міністерства Оксана Коляда та її заступники розповіли про пріоритетні цілі Мінветеранів та шляхи їх досягнення, які були розроблені на виконання Програми дій Уряду, та відзначила, що головною метою державної політики є соціалізація ветеранів.

Так, Мінветеранів визначило своїми першочерговими завданнями:

створення реєстру Е-ветеран: запуск цієї платформи є найбільш ефективним механізмом покращення якостей державних послуг, ліквідації корупційної складової, послаблення суб’єктивного фактору;

навчання та перекваліфікація ветеранів;

працевлаштування і підтримка бізнесу;

житлові програми: розроблена стратегія забезпечення житлом, із застосуванням різноманітних механізмів, зокрема, кредитування, співфінансування.

Крім того, одним з важливих напрямків є медичне лікування та реабілітація ветеранів, психологічна адаптація. Кардинально змінюються принципи та стандарти надання медичних послуг.

"Мінветеранів розробило пакет додаткових медичних послуг для ветеранів, стандарти надання психологічної допомоги, ініціювало передачу від Міністерства охорони здоров’я реабілітаційних центрів і на базі одного з них створило Центр захисту психічного здоров’я та тренінговий центр підготовки фахівців, які будуть надалі працювати з ветеранами та їхніми сім’ями. Заплановано запуск центру сімейної реабілітації, запровадження обов’язкового медичного огляду, створення профільних відділень з лікування наслідків контузій та залежностей", - вказано у повідомленні.

Також заплановане відкриття Ветеранських просторів в регіонах України, які мають стати фронт-офісами Мінветеранів на місцях. Такі платформи будуть працювати в кожній області та стануть "єдиним вікном" ветеранських послуг, зокрема і щодо освіти, перепідготовки, працевлаштування.

Зазначається, що така платформа має об’єднати державні структури, громадські організації, навчальні заклади та приватний сектор. При цьому отримувати необхідні послуги та сервіси зможуть не лише самі ветерани та військовослужбовці, але й члени їхніх родин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2020 році запустять доступні кредити на житло для ветеранів АТО і переселенців.

Як писало РБК-Україна раніше, у листопаді Кабмін виділив 200 млн гривень на житло для ветеранів АТО і переселенців.