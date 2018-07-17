Детективи НАБУ направили до Італії запит про міжнародну допомогу в справі "Київзеленбуду"

НАБУ цікавлять відомості про вартості продажу компанією Tenax International Srl в 2017 році техніки для комунальних підприємств

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) направили до Італії запит про міжнародну допомогу в справі "Київзеленбуду". Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє "Слово і Діло".

Як повідомляє НАБУ, у 2016-2017 роках "Київзеленбуд" провів відкриті торги із закупівлі техніки для прибирання вулиць та парків. У результаті тендеру переможцями були визнані ТОВ "Клімтехінвест", ТОВ "Технопрофсервіс" і фірма "Скала".

Зазначається, що з ними "Київзеленбуд" уклав договори поставки техніки виробництва італійських компаній, а саме: три машини Tenax Elektra 1.0. 2017 року випуску і чотири машини Tenax Elektra 2.0. 2017 року випуску загальною вартістю 63 млн гривень. Перераховану техніку ТОВ "Клімтехінвест" отримало не у компанії-виробника, а у посередника, зареєстрованого на території Чехії.

Наразі в кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні копій документів, що містять відомості про обставини проведення переговорів і укладення компанією Tenax International S.r.l. контрактів по продажу зазначених машин для прибирання вулиць.

Зокрема, НАБУ цікавлять відомості про вартість техніки, вартості продажу компанією Tenax International Srl в 2017 році аналогічної техніки комунальним (муніципальним) підприємствам інших європейських країн та інших документів.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис Київському міському голові Віталію Кличко стосовно гендиректора "Київзеленбуду" Михайла Наконечного. Припис стосується етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.