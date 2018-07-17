Детективы НАБУ направили в Италию запрос о международной помощи в деле "Киевзеленстроя"

НАБУ интересуют сведения стоимости продажи компанией Tenax International Srl в 2017 году техники для коммунальных предприятий

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) направили в Италию запрос о международной помощи в деле "Киевзеленстроя". Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает "Слово и Дело".

Как сообщает НАБУ, в 2016-2017 годах "Киевзеленстрой" провел открытые торги по закупке техники для уборки улиц и парков. В результате конкурса победителями были признаны ООО "Климтехинвест", ООО "Технопрофсервис" и фирма "Скала".

Отмечается, что с ними "Киевзеленстрой" заключил договоры поставки техники производства итальянских компаний, а именно: три машины Tenax Elektra 1.0. 2017 года выпуска и четыре машины Tenax Elektra 2.0. 2017 года выпуска общей стоимостью 63 млн гривен. Перечисленную технику ООО "Климтехинвест" получило не у компании-производителя, а у посредника, зарегистрированного на территории Чехии.

В настоящее время в уголовном производстве возникла необходимость в получении копий документов, содержащих сведения об обстоятельствах проведения переговоров и заключения компанией Tenax International S. r.l. контрактов по продаже указанных машин для уборки улиц.

В частности, НАБУ интересуют сведения о стоимости техники, стоимости продажи компанией Tenax International Srl в 2017 году аналогичной техники коммунальным (муниципальным) предприятиям других европейских стран и других документов.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство.

Напомним, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание Киевскому городскому голове Виталию Кличко отношении гендиректора "Киевзеленстроя" Михаила Наконечного. Предписание касается этического поведения и урегулирования конфликта интересов.