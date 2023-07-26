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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подробности позже. Зеленский заинтриговал результатами ВСУ на фронте

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные сегодня добились хороших результатов на фронте.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Однако глава государства не раскрыл никаких подробностей. Но намекнул, что результаты работы украинских военных на фронте – очень и очень неплохие.

"Сегодня были очень-очень неплохие результаты наших ребят на фронте. Детали - позже", - рассказал глава государства.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на фронте. По данным Генштаба, ВСУ продвигаются на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

На днях стало известно, что оккупанты отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области. Также ВСУ продвигаются на юге, в том числе в районе Старомайорского.

Однако в то же время украинским военным приходится сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

Особенность украинского контрнаступления

Украинское контрнаступление имеет свои особенности. Заместитель министра обороны Анна Маляр недавно рассказала о двух "чудесах", которые войдут в учебники.

О том, что контрнаступление ВСУ особенное, заявляли и в Институте изучения войны (ISW). Как объясняли в институте, контрнаступление ВСУ направлено на создание "асимметричного градиента истощения", позволяющего сохранять украинские силы.

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Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ