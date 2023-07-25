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ВСУ имели успех в направлении Старомайорского Донецкой области, - Генштаб

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Україна, Вторник 25 июля 2023 08:51
ВСУ имели успех в направлении Старомайорского Донецкой области, - Генштаб Фото: ВСУ имели успех в направлении Старомайорского Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные имели успех в районе Старомайорского Донецкой области. В настоящее время силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения из Military Media Center в телемарафоне.

"В направлении Старомайорское имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы", - рассказал он.

ВСУ имели успех в направлении Старомайорского Донецкой области, - Генштаб

Лимано-Купянское направление

Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

"Противник проводил безуспешные наступательные действия в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки", - добавил спикер.

При этом, по его словам, враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет значительные потери.

"Продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений", - добавил он.

Ситуация в районе Старомайорского Донецкой области

Еще 18 июля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитана Валерий Шершень рассказал, что ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, тогда шли тяжелые бои за Старомайорское Донецкой области, где у сил обороны имеется значительное превосходство.

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ВСУ имели успех в направлении Старомайорского Донецкой области, - Генштаб
ВСУ имели успех в направлении Старомайорского Донецкой области, - Генштаб
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