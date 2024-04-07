Расстрел военнопленных в Крынках. Лубинец обратился в ООН и Красный Крест

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Как рассказал омбудсмен на странице Facebook, он немедленно обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт.

"Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении военнопленными и тяжким международным преступлением. Такие случаи, к сожалению, не единичны и являются системной практикой коварного врага", - подчеркнул он.

Лубинец отметил, что очередное российское преступление должно стать частью доказательной базы для трибунала над РФ.

"Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал - следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто совершил их, и те, кто отдавал преступные приказы", - резюмировал омбудсмен.