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Расстрел военнопленных в Крынках. Лубинец обратился в ООН и Красный Крест

Крынки, Воскресенье 07 апреля 2024 20:36
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Расстрел военнопленных в Крынках. Лубинец обратился в ООН и Красный Крест Фото: Дмитрий Лубинец, украинский омбудсмен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста из-за расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Как рассказал омбудсмен на странице Facebook, он немедленно обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт.

"Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении военнопленными и тяжким международным преступлением. Такие случаи, к сожалению, не единичны и являются системной практикой коварного врага", - подчеркнул он.

Лубинец отметил, что очередное российское преступление должно стать частью доказательной базы для трибунала над РФ.

"Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал - следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто совершил их, и те, кто отдавал преступные приказы", - резюмировал омбудсмен.

Расстрел военнопленных в Крынках

В сети появилось видео расстрела пленных украинских военных якобы в Крынках на левом марте Херсонской области. На записи видно, что представитель ВС РФ производит в трех безоружных неподвижных военных несколько выстрелов.

Украинская прокуратура уже проводит расследование по факту нарушения законов и обычаев войны российскими оккупантами.

Преступления РФ в отношении военнопленных

Напомним, российская армия не впервые прибегает к нарушению Женевских конвенций, расстреливая украинских военнопленных. Такие случаи фиксировались, в частности, в Авдеевке, вблизи Роботино, Бахмута, а также в колонии Оленевки.

По данным ООН, только в течение этой зимы российские оккупанты казнили 32 украинских военнопленных.

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Дмитрий Лубинец Херсонская область ВСУ Война России против Украины
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