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Россияне расстреляли украинских военнопленных в Крынках

Крынки, Воскресенье 07 апреля 2024 18:34
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Россияне расстреляли украинских военнопленных в Крынках Фото: россияне убили пленных бойцов ВСУ в Крынках (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Крынках на левом берегу Херсонской области. Видео с очередным российским преступлением появилось в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"В одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, где зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих. В описании под записью указано, что событие произошло вблизи Крынок. На записи видно, что представитель ВС РФ производит в безоружных неподвижных военных несколько выстрелов", - рассказали в прокуратуре.

В настоящее время украинские правоохранители при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.

"В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил", - подчеркнули в прокуратуре.

Российские преступления в отношении военнопленных

Напомним, российская армия не впервые прибегает к нарушению Женевских конвенций, законов и обычаев войны, расстреливая украинских военнопленных. Такие случаи фиксировались, в частности, в Авдеевке, вблизи Роботино, Бахмута, а также в колонии Еленовки.

По данным ООН, только в течение этой зимы российские оккупанты казнили 32 украинских военнопленных. Это гораздо больше, чем в предыдущие периоды.

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