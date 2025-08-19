Детали гарантий безопасности будут проработаны на протяжении 10 дней, - Зеленский

Гарантии безопасности западных партнеров для Украины будут оформлены в течение семи-десяти рабочих дней.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг лидера в Вашингтоне.
Глава государства предположил, что гарантии безопасности будут расширяться партнерами Украины, и в дальнейшем будет все больше подробностей, поскольку "все это будет на бумаге формализовано в ближайшую неделю или 10 дней".
Зеленский также уточнил несколько пунктов будущего соглашения о гарантиях безопасности.
Президент отметил, что первая часть гарантий будет касаться финансирования Вооруженных сил Украины.
"Наша армия состоит из нашего войска, заработных плат. И здесь вызов, нельзя потерять свою армию, нельзя, чтобы армия была уменьшена в разы, потому что у вас нет финансирования. А нас такого финансирования не будет, физически не будет, в нашем бюджете, и нам нужны дополнительные финансы", - сказал Зеленский
Он также заявил о намерении найти необходимые средства, и подчеркнул, что для этого у наших европейских партнеров должно быть понимание, "что нам нужно находить источник финансирования этого на какой-то срок, довольно долгий, чтобы это была часть гарантий безопасности".
Второй частью гарантий безопасности, Зеленский назвал предоставление Соединенными Штатами пакета военной помощи.
"Там действительно есть пакет с нашими предложениями на 90 млрд долларов. В него, прежде всего, входят самолеты, системы ПВО и т.д.", - сказал президент.
Третьей частью соглашения о гарантиях безопасности глава государства назвал производство Украиной собственных дронов.
"У нас есть договоренность с президентом США, что когда у нас открывается экспорт, они будут покупать украинские дроны. Это будет финансирование нашего внутреннего производства дронов, наши компании будут иметь деньги на увеличение производства", - сказал Зеленский.
Он добавил, что второй частью этой части соглашения является то, что партнеры смогут для нас сделать, как будут работать гарантии безопасности и какие силы будут работать на защиту Украины в случае повторения агрессии.
Напомним, в понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров.
По итогам встреч, президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским заявил, что гарантии безопасности Украине будут предоставлены европейскими странами в координации с США. Ранее обсуждалось предоставление гарантий по принципу статьи 5 Договора о НАТО, однако без членства Украины в Альянсе.
Несколько подробностей гарантий раскрыло издание Financial Times. Так, Украина, в обмен на гарантии и финансовую помощь от европейских партнеров, берет на себя обязательства приобрести вооружение и технику на сумму 100 млрд долларов, а также подписать соглашение в сфере дронов на 50 млрд долларов. Президент подтвердил эту информацию во время брифинга.
В администрации Трампа не исключил размещения американских войск на территории Украины в качестве гарантии безопасности.