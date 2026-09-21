До десятков тысяч гривен: как военным и их семьям получить помощь от общин

Военнослужащие и их семьи могут получать материальную помощь от своих общин. Размер таких выплат и условия их получения отличаются в зависимости от решения конкретного совета.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса Военного омбудсмана.
Во многих территориальных общинах действуют собственные программы поддержки военнослужащих. По ним могут предполагаться выплаты от нескольких тысяч до десятков тысяч гривен.
Помощь может оказываться:
Отдельные программы предусматривают поддержку для семей погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих.
При этом условия и размеры выплат зависят от конкретной общины. Информация о них раньше была рассеяна между сайтами органов местного самоуправления, а кое-где содержалась только в решениях городских или поселковых советов.
Офис Военного омбудсмана подготовил справочник, в котором собрана информация о местных программах материальной поддержки военнослужащих и их семей.
Теперь военнослужащему достаточно найти в справочнике свою область, район и общину, чтобы увидеть, на какую помощь он может рассчитывать и куда обращаться за ее оформлением.
В справочник также включены программы поддержки общин с временно оккупированных территорий, которые продолжают работать на подконтрольной Украине территории.
Офис Военного омбудсмана отмечает, что размеры выплат и условия их получения могут изменяться. Информацию в справочнике планируется регулярно обновлять.
В ведомстве также призывают общества расширять программы финансовой поддержки военнослужащих и их семей, информировать о доступных выплатах и помогать с их оформлением.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что с июня 2026 года в Силах обороны обновили систему дополнительных боевых вознаграждений. В частности, военным предусмотрены отдельные выплаты за непосредственное участие в боевых и штурмовых действиях.
Также мы писали, что для военнослужащих в Украине предусмотрены гарантии сохранения денежного обеспечения во время лечения и реабилитации. В то же время, для продолжения выплат после длительного лечения необходимо проходить ВЛК.