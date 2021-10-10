ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Десятки тисяч поляків вийшли на акції в підтримку членства Польщі в ЄС

Новость на русском →
Польща, Неділя 10 жовтня 2021 22:48
Десятки тисяч поляків вийшли на акції в підтримку членства Польщі в ЄС Фото: у Польщі протестують на підтримку членства в ЄС (twitter.com/donaldtusk)
Автор: Дмитро Левицький

У Польщі у неділю, 10 жовтня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці міст, щоб висловити підтримку членства країни в Європейському союзі. За попередніми оцінками, участь лише в акції у Варшаві взяли близько 100 тисяч поляків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Акції прокотилися багатьма польськими містами, зокрема демонстрації відбулися в Кракові, Познані, Вроцлаві та Щецині. Основним лозунгом акцій стало "Я залишаюся в Союзі".

Основна акція відбувалася на Замковій площі у Варшаві. На цій демонстрації, зокрема, був присутнім лідер опозиції та колишній голова Європейської ради Дональд Туск.

Фото: багатотисячні протести в Польщі (RMF24, PAP)

Що цьому передувало

У четвер Конституційний суд Польщі виніс рішення про те, що європейське право не може бути вище національного законодавства. У Європейському союзі дуже гостро відреагували на таке рішення польського суду.

Зокрема, глава Європарламенту Давид Сассолі пригрозив наслідками, а Європейська народна партія, яка є найбільшою фракцією в ЄП, заявила, що Польща стала на шлях Polexit, тобто виходу з ЄС.

Нагадаємо, після цього польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Польща не планує виходити з Євросоюзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Польша
NEWS
Кремль виключає тему Криму на саміті Путіна і Зеленського: для нас такого питання немає
Кремль виключає тему Криму на саміті Путіна і Зеленського: для нас такого питання немає
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця