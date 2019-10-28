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В Іраку ввели комендантську годину через протести

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 17:49
В Іраку ввели комендантську годину через протести
Фото: протести в Іраку (twitter.com)

Комендантська година вводиться з опівночі до шостої години ранку

В іракській столиці Багдаді влада ввела комендантську годину через масові антиурядові протести. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що комендантська година вводиться з опівночі до шостої години ранку до подальших розпоряджень.

Також сьогодні до стихійних протестів приєдналися школярі і студенти, незважаючи на заборону прем'єр-міністра Іраку.

Іракські сили безпеки для розгону студентського мітингу застосували сльозогінний газ і світло-шумові гранати.

Зазначимо, що масові вуличні протести в Багдаді та інших містах Іраку почалися на початку жовтня і поновилися 25 жовтня після двотижневої паузи.

Нагадаємо, в неділю, 27 жовтня, в ході антиурядових протестів в Іраку сім демонстрантів були застрелені бойовиками в місті Хілла. Також 42 людини були поранені. За словами місцевої поліції, відкрили вогонь на демонстрантів бойовики з організації "Бадр", яку підтримує Іран.

Як повідомляло РБК-Україна, у п'ятницю в Іраку почалася нова хвиля протестів, яка охопила кілька провінцій. Люди протестують проти корупції в уряді, безробіття і відсутності базових послуг. Під час демонстрацій загинули не менше 63 людини і понад 2500 осіб отримали поранення.

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