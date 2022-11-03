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Десятки раненых и убитые. ГУР перехватило новый разговор оккупанта в Луганской области

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Четверг 03 ноября 2022 18:38
Десятки раненых и убитые. ГУР перехватило новый разговор оккупанта в Луганской области Фото: ГУР перехватило новый разговор оккупанта в Луганской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты продолжают нести потери в Луганской области, а командование бросает их на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват телефонного разговора оккупанта, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Российский солдат, который находится под Кременной (Луганская область) в телефонном разговоре рассказывает, что их взвод не снабжают едой и техникой и "у них остались только патроны".

При этом, по его словам, командир давно бросил их и уехал с фронта "из-за проблем с сердцем".

Также солдат РФ добавляет, что из его взвода остались только 35 человек, поскольку 20 военных получили ранения, а еще четверо - были убиты. Сбежать оттуда он не может из-за того, что "чеченцы не выпускают, они стоят на постах на границах".

Напомним, ранее стало известно, что солдаты РФ жалуются на малое количество побед на фронте и большие потери среди личного состава.

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