Десятки поранених та вбиті. ГУР перехопило нову розмову окупанта у Луганській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення телефонної розмови окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram .

Російський солдат, який знаходиться під Кремінною (Луганська область) у телефонній розмові розповідає, що їхній взвод не забезпечують їжею та технікою і "у них залишилися лише патрони".

При цьому, за його словами, командир давно покинув їх і поїхав з фронту "через проблеми з серцем".

Також солдат РФ додає, що з його взводу залишилося лише 35 осіб, оскільки 20 військових отримали поранення, а ще четверо - були вбиті. Втекти звідти він не може через те, що "чеченці не випускають, вони стоять на постах на кордонах".