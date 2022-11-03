ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Десятки поранених та вбиті. ГУР перехопило нову розмову окупанта у Луганській області

Новость на русском →
Четвер 03 листопада 2022 18:38
Десятки поранених та вбиті. ГУР перехопило нову розмову окупанта у Луганській області Фото: ГУР перехопило нову розмову окупанта в Луганській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у Луганській області, а командування кидає їх на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення телефонної розмови окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

Російський солдат, який знаходиться під Кремінною (Луганська область) у телефонній розмові розповідає, що їхній взвод не забезпечують їжею та технікою і "у них залишилися лише патрони".

При цьому, за його словами, командир давно покинув їх і поїхав з фронту "через проблеми з серцем".

Також солдат РФ додає, що з його взводу залишилося лише 35 осіб, оскільки 20 військових отримали поранення, а ще четверо - були вбиті. Втекти звідти він не може через те, що "чеченці не випускають, вони стоять на постах на кордонах".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що солдати РФ скаржаться на малу кількість перемог на фронті та великі втрати серед особового складу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України
Віталій НосачФотокорреспондент Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України