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Десятки единиц техники и почти 700 оккупантов: обновленные потери России

Фото: Россия уже потеряла более 202 тысяч своих солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 670 российских захватчиков. Также ВСУ уничтожили десятки единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 20 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 202 430 (+670) человек ликвидировано,
  • танков - 3781 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7382 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 3229 (+19) ед,
  • РСЗО - 564 (+0) ед,
  • средства ПВО - 325 (+6) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2801 (+32),
  • крылатые ракеты – 1011 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6103 (+20) ед,
  • специальная техника - 423 (+4).

Россия несет потери

Как сообщалось, Россия уже потеряла на войне против Украины войско численностью, как совокупность армий 16 стран НАТО.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что только на Бахмутском направлении РФ потеряла уже около 70 тысяч убитыми и ранеными. По его словам, оккупанты теряют в районе Бахмута по батальону в день.

О колоссальных боевых потерях врага свидетельствуют также перехваты разговоров оккупантов. Россияне признают, что теряют войска, в том числе мобилизованных.

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