Десятки мільярдів: Держмитниця завершує оцінку обсягу контрабанди

Державна митна служба завершує процес експертної оцінки обсягів контрабанди, очікується, що сума буде дорівнює кількох десятків мільярдів гривень. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів глава Держмитниці Максим Нефьодов.

За його словами, на даний момент досить складно оцінити точний розмір контрабанди. Більш точні цифри очікуються в кінці лютого.

"Ми зараз закінчуємо свою експертну оцінку. Думаємо, що це в межах декількох десятків мільярдів гривень, але точніше зможемо сказати десь на горизонті місяця. Ми йдемо, скоріше, не від схем, а від товарних категорій і від ринкової оцінки частки товарів, які можуть бути ввезені "в сіру", - повідомив Експерт.

При цьому глава Держмитниці зазначив, що схеми контрабанди однакові у всьому світі.

"Якщо ви будете спілкуватися з поляками або американцями, вони будуть називати вам в принципі ті ж схеми, що і у нас", -

Якщо хтось думає, що "піджаки" – це суто українське ноу-хау, можна подивитися, що ще недавно відбувалося на кордоні між Гонконгом і материковим Китаєм. У Гонконзі одні з найдешевших товарів електроніки в світі із-за специфіки їх оподаткування. Приїжджала фура з телефонами, виходили 500 китайців, які щойно приїхали з села, кожен брав по одному телефону і ніс через пункт пропуску, потім здавали на іншу вантажівку і так кілька разів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, в новому законі про криміналізації контрабанди кримінальна відповідальність буде застосовуватися тільки до контрабанди у великих розмірах.

Також РБК-Україна писало, що за словами виконуючого обов'язки Чорноморської митниці Олександра Шуцкого, багато контрабандисти почали більш майстерно йти від митних платежів, вказуючи в документах фіктивні компанії або занижену вартість товарів, справжність яких важко перевірити.