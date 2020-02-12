ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Чорноморської митниці розповіли про нові схеми контрабандистів

Новини » Економіка     12.02.2020 - 09:03
На Чорноморської митниці розповіли про нові схеми контрабандистів
Фото: Олександр Щуцький (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами Щуцького, у контрабанди вистачить ресурсів на будь-яку "війну" проти митниці

Багато контрабандисти почали більш майстерно йти від митних платежів, вказуючи в документах фіктивні компанії або занижену вартість товарів, справжність яких важко перевірити. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив виконуючий обов'язки Чорноморської митниці, яка об'єднує Херсонське та Миколаївське відділення, Олександр Щуцький.

"Багато контрабандисти почали більш майстерно маскуватися і йти від митних платежів. Якщо раніше вони працювали за принципом - завезли товар, спробували його замаскувати, "перемиксовать" з іншим товаром і т.д, то зараз вони працюють більш майстерно", - сказав Олександр Щуцький.

За його словами, в такому випадку контрабандистам не обов'язково бути в змові з митниками.

"Коли псевдо-офіс знаходиться десь в Китаї або Туреччині, який формує партію товару, його ціну і цей "пакет" подають до оформлення - не обов'язково когось підкуповувати. Боротьба з такими контрабандистами - це досить тонка інтелектуальна робота", - додав Щуцький.

На уточнююче запитання, чи готова нова митниця до такої інтелектуальної роботи, Щуцький заявив, що готова, але для цього потрібен час.

"Тому що іноземні партнери по-різному допомагають у цій боротьбі. Деякі запити, які ми відправляємо в той же Китай, в більшості випадків залишаються без відповіді. В результаті, митниця змушена використовувати інші механізми і знаходити факти, які підтверджують, що ціна була занижена або ще гірше – до нас заїхав не той товар, який виїжджав з країни-експортера. Крім того, потрібно розуміти, що контрабанда в Україні будувалася не протягом місяця або двох, багато контрабандистів за ці роки вже встигли стати мультимільйонерами. У них ресурсів вистачить на будь-яку "війну" по відношенню до митниці", - підсумував в.о. начальника Чорноморської митниці.

Нагадаємо, Чорноморська митниця була зареєстрована Міністерством юстиції України 16 листопада 2019 року. В цей же день Олександра Щуцького було призначено виконуючим обов'язки Чорноморської митниці.

За словами голови Державної митної служби України Максима Нефьодова, усі 16 начальників об'єднаних митниць були призначені тимчасово виконуючими обов'язки.

Як писало РБК-Украина, раніше Максим Нефьодов заявив про погрози, які надходять керівникам митниці з боку криміналітету.

Олександр Щуцький: контрабанда вийшла на новий рівень боротьби з митницею Баканов розповів, як посилити боротьбу з контрабандою
Новини України Государственная таможенная службаконтрабандамитницяОлександр Щуцький
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся