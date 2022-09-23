США ввели санкции против иранских силовиков на фоне протестов

Министерство финансов США объявило о введении санкций против полиции нравов иранского режима, а также руководителей силовых структур за жестокое обращение и насилие против иранских женщин и нарушение прав мирных протестующих в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина США.

Кроме того, в список санкций внесены семь высокопоставленных руководителей спецслужб и других силовых структур Ирана - полиции нравов, министерства разведки и безопасности, сухопутных войск, сил сопротивления Басидж и правоохранительных сил.

"Эти чиновники руководят организациями, которые регулярно применяют насилие для подавления мирных протестующих и членов иранского гражданского общества, политических диссидентов, активистов за права женщин и членов иранской общины Бахаи", - говорится в сообщении.

Напомним, неделю назад Иран охватили протесты после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба. Люди выходят на митинги, устраивают поджоги, срывают портреты лидеров страны.

Женщины отрезают волосы и отказываются соблюдать традиционный дресс-код. В результате стычек с силовиками есть погибшие.

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