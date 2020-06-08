Десятки кораблів НАТО проводять навчання в Балтійському морі

У неділю на південному заході Балтійського моря поблизу узбережжя Німеччини і Данії стартували військово-морські навчання НАТО BALTOPS 2020. У навчаннях беруть участь 29 кораблів, а також 29 одиниць авіатехніки.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Крім того, задіяні близько 3 тис. військовослужбовці з 17 країн-членів НАТО, а також два партнера альянсу: Швеція і Фінляндія.

До маневрів, які триватимуть до 16 червня, підключені дві оперативні корабельні групи - Перша постійна військово-морська група НАТО (SNMG1) і Перша постійна мінно-тральная група НАТО.

У зв'язку з пандемією коронавіруса навчання будуть здійснюватися виключно на морі, наземних операцій не передбачено.

"Балтійське море має велике значення для регіональної стабільності. На всьому протязі маневрів ми будемо демонструвати єдність, якому в умовах непередбачуваності віддані союзники і партнери в інтересах захисту цінностей, території і людей", - підкреслив командувач SNMG1 Інгве Скоглунд.

Раніше повідомлялося, що у червні в Польщі пройдуть військові навчання НАТО з участю 4 тис. американських і 2 тис. польських військових.