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В Україні введуть обмеження, які скоротять кількість прибулих хасидів

Вишгород, П'ятниця 21 серпня 2020 10:47
В Україні введуть обмеження, які скоротять кількість прибулих хасидів
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Щорічно в Україну приїжджає 20-50 тисяч хасидів

В Україні планують запровадити технічні обмеження, щоб скоротити кількість прибулих в країну для паломників святкування єврейського нового року Рош ха-Шана. Українські дипломати вже провели консультації з країнами, звідки приїжджають найбільше паломників.

Про це на брифінгу у Вишгороді заявив міністр внутрішніх Арсен Аваков.

"Ми розуміємо всі ризики, пов'язані з таким масовим святкуванням. Стандартно до нас приїжджало близько 20-50 тисяч людей в різні останні роки на паломництво. На жаль, ми зараз не можемо собі дозволити такі ризики, тому будуть введені технічні обмеження і по суті святкування, які вони були у формі останніх років, не буде", - сказав Аваков.

Він не уточнив, які саме обмеження планують ввести, однак запевнив, що МВС знайде "механізми регулювання цього процесу для тих, хто не рахується з суспільними інтересами".

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів підтримав заборону паломникам-хасидам відвідувати Україну в цьому році.

Також повідомлялося, що мер Умані погрожував виставити блокпости та не пустити хасидів на період святкування Рош ха-Шана.

Зазначимо, приїзд паломників очікується у вересні. Щороку паломники приїжджають в Умань до могили цадика Нахмана, де зустрічають єврейський новий рік Рош ха-Шана.

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Новини України Рош Ха-ШанАрсен Аваковхасиды
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