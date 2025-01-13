Десятилетие в строю. Где сейчас азовец "Апис", который оборонял Мариуполь и прошел плен

Что известно о боевом пути "Аписа"

Олег Хоменко родился 24 октября 1972 года. Проживал в городе Красный Луч Луганской области, который весной 2014 года попало под российскую оккупацию. После этого Олег переехал в Макаров, что на Киевской области.

Хоменко работал в милиции (еще до того, как ее реформировали в полицию), также занимался предпринимательской деятельностью - имел свой шиномонтаж.

Во время Революции Достоинства Олег поддержал протестантов, а после начала вооруженной агрессии РФ на Донбассе добровольцем присоединился к "Азову". Именно в составе этого полка принял участие в борьбе против оккупантов. По словам, Хоменко его прошлое в правоохранительных органах мешало попасть на службу в добровольческие батальоны.

Олег "Апис" Хоменко (фото: Википедия)

Еще в 2014 году он прогнозировал, что россияне могут жестоко отомстить Мариуполю за то, что их прогнали из города.

"Они обижены на этот город, отсюда их уже выгоняли, они могут здесь очень много беды натворить", - говорил тогда "Апис".

Стоит отметить, что так называемые "днровцы" дважды распространяли информацию о том, что они ликвидировали Хоменко. Однажды ему даже пришлось к ним звонить, чтобы лично заявить, что он жив.

В 2019 году Хоменко за мужество, проявленное в защите суверенитета государства, получил медаль "За военную службу Украине".

"Апис" в составе пятерки командиров, которые руководили обороной Мариуполя. На фото - третий справа (фото: Facebook/Рустем Уморов)

Во время полномасштабного российского вторжения Хоменко уже был командиром комендантской роты. Непосредственно командовал обороной "Азовстали". После приказа руководства в мае 2022 года вместе с другими азовцами вышел из бункеров завода и попал в российский плен.

В сентябре того же года его вместе с Денисом "Редисом" Прокопенко, Святославом "Калиной" Паламаром, Сергеем "Волыной" Волынским и Денисом Шлегой доставили в Турцию. Они там находились на закрытом режимном объекте.

"Они не на курорте и не на море. У них есть определенный режим, регламентированные звонки, расписание. Они не подвергаются пыткам, как в России, но, тем не менее, они не полностью на свободе", - рассказывала тогда жена "Редиса" Екатерина Прокопенко.

В июле 2023 года всю командирскую пятерку вернули в Украину. За личный вклад в борьбу с оккупантами "Апису" присвоили звание Героя Украины и вручили орден "Золотая звезда", а также орден Даниила Галицкого.

"Апису" в 2022 году присвоили звание Героя Украины и вручили орден "Золотой звезды" (фото: Офис президента)

"Апис" во время возвращения в Украину (фото: Офис президента)

Где сейчас "Апис" и чем занимается

После возвращения в Украину о Хоменко практически нет никакой информации в публичном пространстве. Соцсети под своим именем он также не ведет.

Скорее всего, "Апис" продолжает оставаться в "Азове", поскольку осенью 2024 года именно он организовал концерт для своей бригады в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщил лидер группы "Kozak System", который тогда выступал.

"Отыграли для бригады "Азов". Были козаки из 93-й, 28-й, 54-й "Хижак" и "Лють". "Апис" Олег, спасибо за профессиональную и секретную организацию этого мероприятия. В Констасе (сленговое название Константиновки, - Ред.) провернуть такую фишку под носом у пи**ров - это мастерство. Все счастливы. Держим строй", - написал Иван Леньо.

В декабре журналист и экс-нардеп Игорь Мосейчук, который не раз "засвечивался" в продвижении российских нарративов, пытался втянуть командиров-азовцев в скандал, в том числе и "Аписа". Мосейчук тогда заявил, что те приобрели себе элитные квартиры за непонятно какие деньги. Однако "Редис" публично опроверг безосновательные обвинения Мосейчука, заявив, что все его заместители получили квартиры от меценатов и имеет на это право, как защитники, отличившиеся в обороне Украины.

Олег "Апис" Хоменко (фото: Офис президента)