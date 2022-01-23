В Україні змінили правила реєстрації авто: про які йде мова і що треба знати

Кабінет міністрів України змінив порядок реєстрації та зняття з обліку автомобілів. Мова, зокрема, йде про власників-боржників та конфісковані транспортні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову Кабміну.

Про які авто йде мова

Згідно з постановою, яку уряд ухвалив 19 січня, зміни торкнуться тих транспортних засобів, власники яких занесені до Єдиного реєстру боржників. Крім цього, під зміни потрапили і конфісковані автівки.

Разом з тим було доповнено перелік документів, що підтверджують правомірність придбання ТЗ.

Так, окрім стандартного договору купівлі-продажу, може бути використаний акт про придбання на електронному аукціоні або рішення про безоплатну передачу конфіскованого майна.

Як працюватиме механізм?

Таким чином, для перереєстрування транспортного засобу на ім’я нового власника більше не знадобиться згода попереднього.

Зокрема, перереєструвати автівку без відома власника можна якщо:

ТЗ придбано на електронному аукціоні,

ТЗ був конфіскований виконавчою службою за борги та надалі перепроданий.

Тобто, у будь-якому з вищезгаданих випадків, сервісний центр має право провести перереєстрацію нового власника без згоди або присутності колишнього власника.

Також уряд розширив перелік винятків, у яких здійснюється перереєстрація ТЗ боржників, а саме якщо:

перереєстрація не пов'язана із відчуженням;

ТЗ придбали на аукціоні з продажу конфіскованих машин;

ТЗ отримали як погашення боргу;

ТЗ отримали безплатно у межах розпорядження конфіскованим майном.

"Відтепер покупці предмета обтяження (автомобіля під заставою - ред.) зможуть безперешкодно реєструвати придбаний ТЗ, а кредитори - реалізовувати своє право на продаж і реєстрацію за новим власником...", - пояснила заступниця міністра юстиції з європейської інтеграції Валерія Коломієць.